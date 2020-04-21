Алиханов попросил Путина выделить деньги по госпрограмме раньше срока, но ему отказали

Алиханов попросил Путина выделить деньги по госпрограмме раньше срока, но ему отказали
Фото: kremlin.ru
Все новости по теме: Экономика

Губернатор Антон Алиханов попросил президента Владимира Путина поспособствовать ускорению финансирования мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы региона. Соответствующий блок входит в госпрограмму социально-экономического развития Калининградской области.

Как сообщает ТАСС, во время беседы с главой государства, которая проходила 21 апреля в формате видеосвязи, Антон Алиханов попросил выделить деньги раньше с тем, чтобы начать программу с 2021 года. Однако министр финансов Антон Силуанов, с которым связался президент, сообщил, что такой возможности нет.

«С 2022 года планировалось финансирование подпрограммы развития Калининградской области. Он (Антон Алиханов, — прим. „Нового Калининграда“) просит снести влево и начать финансирование с 2021 года. Насколько я понимаю, это маловероятно с учётом дополнительных расходов бюджета. Так? Или возможно это сделать?» — обратился Путин к Силуанову.

В ответ министр попросил сохранить плановое задание по финансированию подпрограммы с 2022 года в связи с необходимостью оказания поддержки субъектам на выполнение социальных обязательств. «Хорошо, Антон Германович, так и договоримся. Но к 2022 году вы, пожалуйста, предусмотрите это финансирование в полном объёме», — цитирует Владимира Путина РИА Новости.

В госпрограмму социально-экономического развития региона включена подпрограмма «Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области». Как сообщали в региональном правительстве, в период с 2022 по 2025 годы на неё планируют направить из федерального бюджета более 38 миллиардов рублей.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (8)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter