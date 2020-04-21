Путин заявил о 100% компенсации пошлин калининградскому бизнесу в 2020-2021 годах

Президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить стопроцентную компенсацию таможенных пошлин калининградскому бизнесу в 2020-2021 годах. Об этом он сказал в ходе видеоконференцсвязи с губернатором Антоном Алихановым.



«Вы с губернатором пообсуждайте это, но, думаю, что как минимум нужно продлить льготный период на ближайшие два года. И в 2020, и 2021 году компенсировать Калининградской области расходы, связанные с таможенными процедурами в полном объеме, 100%, как это и было в предыдущие годы. Что касается последующих периодов, вы с руководителем региона это пообсуждайте, потом доложите», — сказал президент министру финансов Антону Силуанову.

Губернатор Антон Алиханов же предложил с 2021 года пойти на опережающее снижение объема компенсаций бизнесу и снизить его до 85% вместо положенных 90%, но зафиксировать его на данном уровне в последующие годы, не продолжая снижение по 5% в год.

«С этого года началось поэтапное снижение объема поддержки рынка труда. У нас есть предложение: мы не просим никаких дополнительных средств, мы готовы со следующего года пойти на опережающее снижение объема компенсаций для нашего бизнеса, это позволит высвободить для федерального бюджета порядка 2,5 миллиарда рублей, но просили бы зафиксировать этот объем компенсаций в размере 85% от таможенных пошлин, которые выплачиваются нашими производителями на территории. Обусловлено это спецификой соглашения по Евразийскому экономическому союзу. Этот вопрос согласован с министерством экономического развития, они нас поддерживают», — сказал Алиханов.

Ранее предполагалось, что в 2020 году бизнесу будет компенсироваться 95% таможенных пошлин, и в каждый последующий год сумма компенсаций будет снижаться на 5 процентных пунктов.

Также напомним, что основным бенефициаром рефинансирования таможенных пошлин является автосборочное предприятие «Автотор».