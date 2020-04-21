Греф: у российских властей нет возможности раздавать деньги всем подряд

У российских властей нет возможности раздавать средства всем подряд в условиях пандемии коронавируса, нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф, пишет «Коммерсант».

«Я считаю, что мы до 10% ВВП можем потратить на преодоление кризиса, на помощь людям. Не то, что называется «вертолетные деньги», чтоб помогать всем. Но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям — тем самым 11 отраслям, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса»,— сказал Греф.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала так называемые «вертолетные деньги» с раздачей сумм всему населению крайней мерой, которая применяется, когда исчерпаны все другие возможности. При этом она выступила за прямые адресные выплаты наиболее нуждающимся семьям.