Министр энергетики об обвале цен на нефть: «Не стоит драматизировать ситуацию»

Министр энергетики об обвале цен на нефть: «Не стоит драматизировать ситуацию»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министр энергетики России Александр Новак, комментируя рекордный обвал цен на американскую нефть WTI накануне, предложил не драматизировать ситуацию. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Не стоит драматизировать ситуацию. Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью»,— сказал министр. И добавил, что страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости «имеют все возможности для реагирования».

Новак считает, что давление на нефтяной рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, которое вступает в силу 1 мая.

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