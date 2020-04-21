Нефть марки Brent упала в цене ниже $18 за баррель

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель впервые с декабря 2001 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Июньские фьючерсы торгуются на уровне $17,9 за баррель. При открытии торгов стоимость этой нефти составляла $26 за баррель.Июньские фьючерсы нефти марки WTI также упали и торгуются на уровне $6,7 за баррель. Накануне майские фьючерсы американской нефти впервые в истории достигли отрицательных значений.

Напомним, ранее министр энергетики Александр Новак призвал не драматизировать ситуацию, так как сейчас рынок находится в крайне волатильном состоянии.