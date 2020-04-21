Глава Минэка: не стоит ждать «отскока» экономики РФ после пандемии

Глава Минэка: не стоит ждать «отскока» экономики РФ после пандемии
Виталий Невар / Новый Калининград
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Не стоит ждать «отскока» российской экономики после пандемии, она будет восстанавливаться постепенно. Такое мнение высказал министр экономического развития Максим Решетников, пишет «Коммерсант».

«Выход не будет, что называется, «отскоком». Все говорят — V-образная кривая, и все вернулось. К сожалению, нет. Это будет поэтапно, восстановление <...> И карантинные меры — очень многие эксперты сейчас говорят, что они должны сниматься поэтапно. Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений»,— сказал министр.

И уточнил, что сейчас правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки бизнеса. «Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять — мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно»,— сказал министр.

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