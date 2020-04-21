Глава Минэка: не стоит ждать «отскока» экономики РФ после пандемии

Не стоит ждать «отскока» российской экономики после пандемии, она будет восстанавливаться постепенно. Такое мнение высказал министр экономического развития Максим Решетников, пишет «Коммерсант».

«Выход не будет, что называется, «отскоком». Все говорят — V-образная кривая, и все вернулось. К сожалению, нет. Это будет поэтапно, восстановление <...> И карантинные меры — очень многие эксперты сейчас говорят, что они должны сниматься поэтапно. Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений»,— сказал министр.

И уточнил, что сейчас правительство готовит третий и четвертый пакеты поддержки бизнеса. «Мы готовим, и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять — мы, безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки, сейчас работаем с отраслями уже адресно»,— сказал министр.