«Коммерсант»: российские IT-компании задумались о сокращениях

«Коммерсант»: российские IT-компании задумались о сокращениях
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономический кризис 2020 года

Российские IT-компаний начали оптимизировать расходы и готовиться к сокращению штата. Об этом в среду, 22 апреля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ассоциации «Руссофт».

По прогнозам организации, если меры по режиму самоизоляции продлятся еще месяц-два, IT-отрасль может сократиться на 18–20 тыс. программистов. Опрос IT-компаний показал, что только 16,5% компаний уверены, что весь второй квартал смогут платить зарплату всем сотрудникам в полном объеме. IT-компании уже начали уменьшать зарплаты топ-менеджеров, но при этом наем сильных разработчиков пока продолжается, а уровень зарплат для них не уменьшается.

В то же время сокращения начались в ориентированных на наиболее пострадавшие индустрии компаниях — например, в travel-сервисах.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter