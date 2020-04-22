«Коммерсант»: российские IT-компании задумались о сокращениях

Российские IT-компаний начали оптимизировать расходы и готовиться к сокращению штата. Об этом в среду, 22 апреля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ассоциации «Руссофт».



По прогнозам организации, если меры по режиму самоизоляции продлятся еще месяц-два, IT-отрасль может сократиться на 18–20 тыс. программистов. Опрос IT-компаний показал, что только 16,5% компаний уверены, что весь второй квартал смогут платить зарплату всем сотрудникам в полном объеме. IT-компании уже начали уменьшать зарплаты топ-менеджеров, но при этом наем сильных разработчиков пока продолжается, а уровень зарплат для них не уменьшается.



В то же время сокращения начались в ориентированных на наиболее пострадавшие индустрии компаниях — например, в travel-сервисах.

