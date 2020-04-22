Депутат-психиатр: снятие режима самоизоляции станет стрессом для россиян

Депутат-психиатр: снятие режима самоизоляции станет стрессом для россиян
Виталий Невар / Новый Калининград
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Возвращение к обычной жизни после режима самоизоляции станет для россиян стрессом. Об этом заявил психиатр и депутат Госдумы Борис Менделевич, сообщает в среду, 22 апреля, «Интерфакс».

«Мы будем возвращаться не в тот мир, из которого уходили в режим самоизоляции. Поэтому, конечно же, это является стрессом. И люди, особенно с неустойчивой психикой, имеющие какие-то проблемы, могут среагировать на это», — цитирует агентство Менделевича.

Он посоветовал готовиться к выходу из дома заранее: регулировать режим и плавно распределять рабочую нагрузку.

«После отмены режима самоизоляции рекомендуется при возможности дышать свежим воздухом, гулять около дома, в парках и скверах, чтобы снять симптоматику гиподинамии. Не менее полезными будут медитации, дыхательные гимнастики», — добавил депутат.

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