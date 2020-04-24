Силанов заявил о сокращении расходов из бюджета Калининграда по всем программам

Силанов заявил о сокращении расходов из бюджета Калининграда по всем программам
Алексей Силанов. Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Минздрав: при тяжелых формах COVID-19 лучше прерывать беременность до 12 недель
Все новости по теме: Экономический кризис 2020 года

Глава Калининграда Алексей Силанов предупредил о сокращении расходов города из-за уменьшения поступлений в бюджет в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в пятницу, 24 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«То, что сокращение расходов пойдет по всем видам программ, как по социальной политике, так и по жилищно-коммунальному хозяйству, по дорожному строительству, несомненно, как бы это трудно ни было, частично придется делать», — заявил Силанов.

Он отметил, что те объекты, по которым уже проведены торги, должны быть закончены. При этом что будет реализовываться из пока запланированного, пока решатся в порядке приоритетности.

Сколько бюджет города недополучит в 2020 году от налоговых поступлений, станет понятно позже, сказал Силанов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter