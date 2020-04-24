Силанов заявил о сокращении расходов из бюджета Калининграда по всем программам

Глава Калининграда Алексей Силанов предупредил о сокращении расходов города из-за уменьшения поступлений в бюджет в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в пятницу, 24 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград».

«То, что сокращение расходов пойдет по всем видам программ, как по социальной политике, так и по жилищно-коммунальному хозяйству, по дорожному строительству, несомненно, как бы это трудно ни было, частично придется делать», — заявил Силанов.

Он отметил, что те объекты, по которым уже проведены торги, должны быть закончены. При этом что будет реализовываться из пока запланированного, пока решатся в порядке приоритетности.

Сколько бюджет города недополучит в 2020 году от налоговых поступлений, станет понятно позже, сказал Силанов.