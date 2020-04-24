Минздрав: при тяжелых формах COVID-19 лучше прерывать беременность до 12 недель

Минздрав рекомендует прерывать беременность на сроке до 12 недель при тяжелом течении коронавируса и отсутствии эффекта лечения. Об этом пишет «Интерфакс».

Уточняется, что из-за вирусной инфекции и токсичного для эмбриона действия лекарств высок риск перинатальных осложнений. В случае отказа пациентки от прерывания беременности необходимы дополнительные исследования для выявления хромосомных аномалий плода, которые проводятся по желанию женщины, подчеркивается в документе.

При этом в случае легкого течения COVID-19 до 12 недель беременности, в связи с недоказанным отрицательным влиянием вируса на плод, возможно продолжение вынашивания ребенка.