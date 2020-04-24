В Калининградской области перенесли сроки уплаты отдельных налогов для пострадавших

В Калининградской области перенесли сроки уплаты отдельных налогов для пострадавших
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство Калининградской области перенесло сроки уплаты налогов для бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавирусной инфекции и мер по борьбе с ней. Соответствующее постановление опубликовано на едином портале правовой информации.

Налог для применяющих упрощенную систему налогообложения за первый квартал можно заплатить с задержкой на полгода, за второй квартал — на 4 месяца.

На оплату патента и единого сельхозналога вводится отсрочка в 4 месяца,

Транспортный, земельный и налог на имущество за первый квартал нужно будет оплатить не позднее 30 октября, за второй квартал — не позднее 30 декабря.

Постановление распространяется на правоотношения, начиная с 1 апреля.

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