В Калининградской области банки снизили средний лимит по кредиткам на 27%

В апреле 2020 года было зафиксировано снижение лимитов по выдаваемым кредитным картам в Калининградской области на 27% по сравнению с апрелем 2019 года. Средний лимит в апреле составил менее 53 тыс. руб. Такие данные «Новому Калининграду» предоставили в «Национальном бюро кредитных историй».



В целом по России сокращение лимитов не столь радикально и составило 12%.

«С помощью такого инструмента, как лимиты по кредитным картам, банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском, — отмечают в НБКИ. — Поэтому в начале апреля на фоне мероприятий по самоизоляции граждан и экономических последствий коронавирусной пандемии в стране и мире банки стали ужесточать свои кредитные политики. В том числе прибегнув к снижению лимитов по кредитным картам».