В оперштабе рассказали подробности по новым случаям коронавируса в регионе

Среди 28 новых случаев коронавирусной инфекции в регионе 6 случаев пневмонии, 12 случаев ОРВИ, 10 случаев бессимптомного проявления коронавирусной инфекции, выявленных активно при обследовании контактировавших с заболевшими. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.
Заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Определён круг общавшихся с ними лиц для организации медицинского наблюдения.
По данным на 27 апреля в Калининградской области обследовано на COVID-19 15 983 человека, из них выявлено 264 случая заражения (66 человек выздоровели), умерли 3, остаются под медицинским наблюдением 1 980 человек, в том числе 153 в условиях обсерватора.
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