Янтарный комбинат объяснил появление своих бирок на контрабандном янтаре

Янтарный комбинат объяснил появление своих бирок на контрабандном янтаре
Калининградская областная таможня

Янтарный комбинат подтвердил наличие своих бирок на янтаре обнаруженном в составе самой крупной контрабандной партии выявленной за 10 лет на минувшей неделе и установил кому продавался камень. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

«Небольшая часть задержанной партии была промаркирована бирками АО «Калининградский янтарный комбинат». На предприятии подтвердили подлинность данных бирок, а также по содержащейся на них информации установили обстоятельства, при которых упаковки с данной маркировкой были отгружены со складов Янтарного комбината. Было установлено, что янтарь с маркировкой, обнаруженной в контрабандной партии, был приобретен одной компанией (название не разглашается в интересах следствия) на электронной торговой площадке АО «Биржа „Санкт-Петербург“ в конце октября 2019 года. В ходе торгов представители данной компании купили янтарь-сырец разных фракций. Сырье было отгружено со складов Калининградского янтарного комбината в конце ноября 2019 года», — отмечают в пресс-службе предприятия.

На комбинате отмечают, что для них остается загадкой, почему легально приобретенный янтарь перевозился в тайнике вместе с контрабандной партией, однако не исключают, что товар вывозился из области нелегальным покупателем.


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