Прибыль «Янтарьэнерго» в 2019 году сократилась в 9 раз

По итогам 2019 года чистая прибыль «Янтарьэнерго» составила 213 млн руб., что в 9 раз меньше, чем в 2018 году. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности электросетевого монополиста.



«Янтарьэнерго» показывало высокую чистую прибыль в 2017-2018 годах (порядка 2 млрд руб.), когда реализовывались основные мероприятия по подготовке к Чемпионату мира по футболу и строительству линий выдачи мощности с новых электростанций, необходимых для обеспечения работы калининградской энергосистемы в изолированном режиме.

В 2016 году чистая прибыль монополиста составляла 408 млн руб., а в 2015 году был получен убыток в 382 млн руб.