Прибыль «Янтарьэнерго» в 2019 году сократилась в 9 раз

Прибыль «Янтарьэнерго» в 2019 году сократилась в 9 раз
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Энергетика

По итогам 2019 года чистая прибыль «Янтарьэнерго» составила 213 млн руб., что в 9 раз меньше, чем в 2018 году. Такие данные содержатся в бухгалтерской отчетности электросетевого монополиста.

«Янтарьэнерго» показывало высокую чистую прибыль в 2017-2018 годах (порядка 2 млрд руб.), когда реализовывались основные мероприятия по подготовке к Чемпионату мира по футболу и строительству линий выдачи мощности с новых электростанций, необходимых для обеспечения работы калининградской энергосистемы в изолированном режиме.

В 2016 году чистая прибыль монополиста составляла 408 млн руб., а в 2015 году был получен убыток в 382 млн руб.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter