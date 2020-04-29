В марте объем промпроизводства в Калининградской области сократился на 7,4%

По итогам марта сокращение выпуска продукции промышленными предприятиями Калининградской области составило 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В частности обрабатывающие производства сократили выпуск на 5,7%, добыча полезных ископаемых сократилась на 12%, а энергетика — на 14,3%. Такие данные приводит Калининградстат.
По итогам первого квартала снижение промпроизводства в области составляет 2,5%.Президент Владимир Путин объявил нерабочие дни с 28 марта, которые продолжаются до сих пор и запланированы до 11 мая.
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