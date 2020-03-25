Путин объявил следующую неделю нерабочей

Путин объявил следующую неделю нерабочей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса объявил следующую неделю нерабочей. Об этом он заявил во время обращения к гражданам в среду, 25 марта.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные продлятся с 28 марта по воскресенье, 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу», — сказал президент.

«Длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни», — добавил он.

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