Продажи продуктов в Калининградской области в марте выросли на 12%

В марте в Калининградской области был зафиксирован резкий рост продаж продовольственных товаров. Он составил 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 годы. По сравнению с февралем продажи выросли на 14,1%. Такие данные опубликовал Калининградстат.
Продажи непродовольственных товаров, наоборот, показали снижение, но незначительное (0,6%).Напомним, что на фоне распространения коронавирусной инфекции поначалу возник ажиотажный спрос на продовольственные товары длительного хранения.
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