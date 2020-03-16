Владелец «Спара»: наш склад сверхпланово заполнен гречкой и макаронами

Совладелец торговой сети «Спар» Олег Пономарев сообщил у себя на странице в Facebook, что их логистический центр был сверхпланово заполнен гречкой, макаронами и бумажной гигиеной, и призвал не паниковать.



«Земляки, пожалуйста, без паники. Отвечаю на вопросы. Наш распределительный центр на Люблинском шоссе площадью 20.000 метров сверхпланово заполнен гречкой, макаронами и бумажной гигиеной. Не нужно делать дома запасы на год вперёд. Это наша работа», — написал Пономарев.

Ранее в «Спаре» заявляли, что проблем с запасами продуктов питания и удовлетворением спроса в калининградской сетевой рознице нет.

