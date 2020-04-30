Директор «Альтримо»: кассовый разрыв у нас 7 млн, власти дали кредит — 315 тыс.

Директор «Альтримо»: кассовый разрыв у нас 7 млн, власти дали кредит — 315 тыс.
Виталий Невар / Новый Калининград
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Кассовый разрыв гостиничного комплекса «Альтримо» на Куршской косе, возникший в том числе из-за пандемии коронавируса и мер по борьбе с ней, оценивается в 7 млн руб., но компания смогла получить беспроцентный кредит от региональных властей только в размере 315 тысяч. Об этом гендиректор «Альтримо» Дмитрий Кириллов заявил в эфире ГТРК «Калининград».

«Деньги получить реально, с другой стороны, сама процедура достаточно сложная. Если мы посмотрим список всех пострадавших отраслей, то получается интересно: это отели, рестораны в первую очередь, туристические агентства. В перечень залогов попадает, например, производственное оборудование. Давайте честно скажем, что у всех этих пострадавших отраслей производственного оборудования нет», — сказал Кириллов.

Как отмечается в сюжете ГТРК «Калининград», Кириллов оказался одним из первых получателей областной господдержки в виде льготного кредитования на выплату зарплаты.

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