Директор «Альтримо»: кассовый разрыв у нас 7 млн, власти дали кредит — 315 тыс.

Кассовый разрыв гостиничного комплекса «Альтримо» на Куршской косе, возникший в том числе из-за пандемии коронавируса и мер по борьбе с ней, оценивается в 7 млн руб., но компания смогла получить беспроцентный кредит от региональных властей только в размере 315 тысяч. Об этом гендиректор «Альтримо» Дмитрий Кириллов заявил в эфире ГТРК «Калининград».



«Деньги получить реально, с другой стороны, сама процедура достаточно сложная. Если мы посмотрим список всех пострадавших отраслей, то получается интересно: это отели, рестораны в первую очередь, туристические агентства. В перечень залогов попадает, например, производственное оборудование. Давайте честно скажем, что у всех этих пострадавших отраслей производственного оборудования нет», — сказал Кириллов.

Как отмечается в сюжете ГТРК «Калининград», Кириллов оказался одним из первых получателей областной господдержки в виде льготного кредитования на выплату зарплаты.