Горвласти намерены патрулировать бизнес в течение всех «майских»

Проверки бизнеса на предмет соблюдения установленных из-за коронавируса ограничений продлятся до конца майских праздников. Для этого продолжат работать специальные патрули. Об этом сообщил накануне на видеоосовещании в мэрии Калининграда глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.



По его словам, патрули будут контролировать в том числе работу непродовольственных магазинов и выявлять несанкционированную торговлю. Глава Калининграда Алексей Силанов поручил особое внимание уделить проверкам с учетом ужесточившихся требований к дезинфекции помещения и соблюдения других санитарных норм.

Как ранее писал «Новый Калининград», к 20 апреля в областном центре муниципальные патрули приостановили работу более 60-ти объектов предпринимательской деятельности.