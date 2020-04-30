Росстат озвучил, как упал оборот калининградского общепита в марте

По итогам марта снижение оборота калининградского общепита составило 4,6% к аналогичному периоду прошлого года. По сравнению с февралем снижение выручки составило 4% при том, что в феврале 2019 года был рост оборотов ресторанного бизнеса на 1,6%. Такие данные приводит Росстат.



В целом калининградский рынок услуг в марте потерял 8,1% своей выручки по сравнению с мартом 2019 года (по итогам первого квартала 3,9%).

Более четверти выручки в первом квартале потеряли транспортные компании, 12% — гостиничный бизнес. Падение доходов по остальным услугам было менее значительно.

Напомним, что активные ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса начались в конце марта и их влияние на экономику можно будет оценить по итогам апреля.