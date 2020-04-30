Контакт с больными есть: 70 студентов БФУ помогают с коронавирусными пациентами

В работе с коронавирусными больными калининградским врачам помогают 70 студентов-медиков БФУ им. И. Канта. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе университета.

Студенты задействованы в Областной клинической больнице, Городской станции скорой медицинской помощи, Центральной городской клинической больнице, Инфекционной больнице и городской поликлинике.

По данным вуза, помощь в больницах добровольная, но в сообщении отмечается, что каждый студент с первого по шестой курс специальности «Лечебное дело», «с боевой готовностью будущего врача принял вызов активно работать на благо жителей Калининградской области».

Студенты выполняют разные функции — от дезинфицирования поверхностей и ухода за больными до мониторинга больных, раздачи лекарств, забора анализов и медицинской транспортировки больных ОРВИ и с подозрением на пневмонию.

«Очень тяжело находиться постоянно в костюмах, перчатках, респираторах, халатах и т.д. Дополнительные трудности возникают у медиков, имеющих проблемы со зрением, т.к. защитные очки надеваются поверх собственных, что крайне неудобно. Лично мне приходится использовать линзы. Ещё один неприятный момент создаёт постоянное ношение респиратора, в результате чего травмируется спинка носа. Приходится идти на хитрости: клеить пластырь, подкладывать марлю, вату», — приводит пресс-служба слова студентки Марины Павловой.

Ребята также отмечают, что от занятий их не освобождали, поэтому в свободное от работы время приходится заниматься дистанционно.

«Я работаю медсестрой в приемном покое БСМП, и неделю назад нам предложили работать в отделении, где госпитализированы контактные пациенты по COVID-19. В процессе диагностики у некоторых выявляется коронавирусная инфекция, поэтому контакт с такими пациентами есть. Мы выполняем врачебные назначения, проводим необходимые манипуляции (капельницы, уколы, таблетированные препараты), выполняем уход и кормление за лежачими пациентами. Следим за их состоянием, измеряем температуру, сатурацию и давление. Работа, конечно, довольно тяжелая, так как несколько часов необходимо выполнять процедуры в СИЗ (костюм, респиратор, очки). Большинство пациентов имеют осложнённый соматический анамнез, поэтому необходимо следить и за течением основного заболевания. Несмотря на все сложности, могу с уверенностью сказать, что работа очень интересная и важная», — приводит университет слова другой своей студентки, Анны Капустиной.