«Выплаты пойдут в мае»: пока в области никто не получил субсидий для микробизнеса

«Выплаты пойдут в мае»: пока в области никто не получил субсидий для микробизнеса
Новый Калининград
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На данный момент продолжается процесс оформления документов для первых получателей прямых субсидий для представителей микробизнеса из пострадавших от мер по борьбе с коронавирусом отраслей. Фактически выплаты пока не начались. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в областном министерстве социальной политики.

На данный момент всего одобрено выделение средств 78 заявителям на сумму в 2,46 млн руб. или в среднем по 32 тыс. на заявление, отметили в минсоцполитики. Размер одной субсидии не может превышать 100 тыс. руб. (15 тыс. на компанию плюс по 5 на каждого наемного сотрудника). Всего власти зарезервировали на эту меру поддержки 85 млн руб.

Ранее власти сообщали, что обращения по поводу субсидий поступили от более 1000 компаний.

Правительство объявило о запуске механизма субсидирования две недели назад, 16 апреля.

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