Рыбак — Алиханову: с женой в одной постели спать можно, а в лодке находиться нельзя?

Власти региона вводят ограничения не для того, чтобы «позабавиться», а чтобы минимизировать контакты в условиях распространения COVID-19. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в программе «Интервью online» на телеканале «Каскад» 30 апреля, отвечая на вопрос калининградца.



«С женой в одной постели спать можно, а в лодке находиться нельзя? — озвучил ведущий обращение одного из жителей области. — Автобусы утром переполнены, в магазинах очереди. Работающий человек за один день контактирует больше чем с сотней людей. А на рыбалке, видимо, русалки могут заразить. Для некоторых людей это сейчас единственная возможность добыть еду. Разрешите рыбалку с берега».

В ответ глава региона заверил, что рыбалку «обязательно разрешат» с 12 мая. «По поводу того, что это единственный способ добыть еду — ну право слово, не нужно сказок. Это, конечно, возможно, но я категорически не согласен (я сам периодически рыбачу) с тем, что то огромное количество рыбаков, которое стоит на мосту в Знаменске и ловят корюшку плечом к плечу пауками, — у них последняя возможность пообедать, это пожарить эту корюшку. Ну не верю», — ответил Антон Алиханов.

Он также призвал жителей региона соблюдать режим самоизоляции в праздники и не общаться с людьми, с которыми они долго не виделись. «Мы же делаем это не для того, чтобы позабавиться или кого-то ограничить. Мы делаем это для того, чтобы минимизировать контакты», — подчеркнул губернатор.

В условиях режима всеобщей самоизоляции власти региона разрешили рыбакам выходить в море и залив на маломерных судах по одному. «Мы разрешаем эту деятельность, но исходим из того, что один человек находится на одном плавательном средстве», — пояснял ранее Антон Алиханов.