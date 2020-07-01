«Газпром» вернул польскому концерну 1,5 млрд долларов переплаты за газ

«Газпром» выполнил решение Стокгольмского арбитража и вернул польской PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ за период с 1 ноября 2014 года. Об этом пишет «Коммерсант».

«Сегодня ООО «Газпром экспорт» перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша«,— сообщили в «Газпром экспорте».

При этом в компании напомнили, что не согласны с решением арбитража и продолжают его оспаривать в апелляционном суде округа Свеа (иск подан в конце мая). По сведениям издания, «Газпром» пытается доказать, что арбитры в этом споре вышли за пределы своих полномочий, установив новую формулу цены в контракте с PGNiG, притом что ни «Газпром», ни сама PGNiG этого не просили, а польская компания хотела лишь перейти на хабовую индексацию.

Согласно сложившейся практике, стороны обязаны исполнять решение арбитража и применять одобренные им условия контракта даже в том случае, если оспаривают их в апелляции.

Контракт между «Газпромом» и PGNiG на поставку 9,8 млрд кубометров газа в год заключён в 1996 году и действует до 2022 года.