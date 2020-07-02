Выручка торговой структуры «Содружества» в 2019 году упала почти на треть

В 2019 году выручка «Торгового дома „Содружество“» (трейдинговой структуры ГК «Содружество», одного из двух крупнейших холдингов Калининградской области) упала на 31% до 25 млрд руб. Такие данные приводятся в отчетности компании за 2019 год, загруженной в систему focus.kontur.ru.



Выручка вернулась к средним значениям предшествующих трех лет, когда она колебалась в диапазоне от 21 до 26 млрд руб.

Основные производственные активы «Содружества» в Калининградской области также показывали сокращение выручки, но более умеренное. Так, «Агропродукт» потерял в 2018 году по сравнению с предыдущим годом 8% выручки (оборот компании составил 59 млрд руб.), а «Содружество-Соя» — 1% (оборот — 50 млрд руб.). Все три вышеуказанные компании по итогам периода показали чистую прибыль. «ТД „Содружество“» — 107 млн руб., «Агропродукт» — 3 млрд руб. и «Содружество-Соя» — 1,2 млрд руб.

Представитель «Содружества», не предоставил комментарий по поводу финансовых итогов работы холдинга в 2019 году.

Напомним, что в 2019 году из-за претензий Россельхознадзора к качеству экспортируемого зерна «Содружество» испытывало сложности с вывозом продукции за рубеж.

Экспорт подкарантинной сельхозпродукции из Калининградской области по итогам 2019 года сократился на 33% и составил 1,32 млн тонн. Именно снижение вывоза зерна сильно отразилось на показателях экспорта с/х-продукции.

Ранее стало известно об серьезном ухудшении финансовых показателей во втором крупнейшем холдинге региона — ГК «Автотор».