«Лента» объявила о планах зарегистрироваться в калининградском «офшоре»

«Лента» объявила о планах зарегистрироваться в калининградском «офшоре»
Виталий Невар / Новый Калининград
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Акционеры компании «Лента», одного из крупнейших российских ритейлеров, на внеочередном собрании 22 июля обсудят вопрос перерегистрации компании с Кипра на специальный административный район в Калининграде. Об этом сообщается на сайте торговой сети.

«Редомициляция (смена юрисдикции — прим. „Нового Калининграда“) будет осуществлена в соответствии с принятым в июле 2018 года российским пакетом законов, установивших правовой режим для редомициляции (продолжения деятельности) иностранных компаний на территории Российской Федерации. В случае успеха редомициляция приведёт к приобретению „Лентой“ статуса „международной компании“ в соответствии с российским законодательством, которая будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что в результате «будут достигнуты и экономические преимущества, поскольку осуществление управления компанией на территории России вместо Кипра будет носить более эффективный и менее затратный характер».

Управляющей компанией специального административного района на Острове выступает корпорация развития Калининградской области. По состоянию на 3 июля в «офшоре» зарегистрировано 29 компаний, в том числе «Фонд общественных интересов», учреждённый голландской структурой «Яндекса». Резиденты получают «прописку» в помещениях стадиона «Калининград» и в деловом центре «Рыбная биржа» на улице Октябрьской.

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