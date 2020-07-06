Области выделяют почти 40,6 млн рублей на создание временных рабочих мест

Области выделяют почти 40,6 млн рублей на создание временных рабочих мест
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградской области решили выделить почти 40,6 миллиона рублей на создание временных рабочих мест. Средства поступят из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такие меры приняты для «снижения напряжённости на рынке труда». В общей сложности регионам РФ в 2020 году обещают направить более четырёх миллиардов рублей на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест.

«Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу», — сообщается на сайте кабмина.

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