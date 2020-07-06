Области выделяют почти 40,6 млн рублей на создание временных рабочих мест

Калининградской области решили выделить почти 40,6 миллиона рублей на создание временных рабочих мест. Средства поступят из резервного фонда правительства РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Такие меры приняты для «снижения напряжённости на рынке труда». В общей сложности регионам РФ в 2020 году обещают направить более четырёх миллиардов рублей на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест.

«Гражданам, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу», — сообщается на сайте кабмина.