Калининградские кинотеатры просят Алиханова выкупать билеты за счет бюджета

Кинотеатры, работающие в Калининградской области, обратились к губернатору Антону Алиханову с просьбой поддержать их из-за длительного простоя во время коронавирусных ограничений. В частности, предприниматели предлагают им предоставить субсидии на возобновление деятельности по аналогии с субсидиями рестораторам. Письмо владельцев кинотеатров есть в распоряжении редакции.



Также предприниматели предлагают областному правительству в течение полугода покупать билеты за счет бюджета для распространения их среди школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов и ветеранов.

«Чтобы покрыть убытки кинотеатров из-за вынужденного простоя, компаниям надо будет работать при благоприятном спросе на их услуги около 1,5 лет после их открытия. Сама процедура открытия после долгого простоя также является трудоемкой и дорогостоящей, и даже во время простоя приходится выплачивать зарплату, аренду и прочие платежи», — говорится в обращении кинотеатров.

В числе подписантов письма Алиханову «Эпицентр», «Киносфера», «17 мгновений» (Гвардейск), «Киноленд» (Калининград, Светлогорск) и «Люмен Фильм» (Черняховск, Гусев, Советск).