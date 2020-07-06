Калининградские кинотеатры просят Алиханова выкупать билеты за счет бюджета

Калининградские кинотеатры просят Алиханова выкупать билеты за счет бюджета
Виталий Невар / Новый Калининград
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Кинотеатры, работающие в Калининградской области, обратились к губернатору Антону Алиханову с просьбой поддержать их из-за длительного простоя во время коронавирусных ограничений. В частности, предприниматели предлагают им предоставить субсидии на возобновление деятельности по аналогии с субсидиями рестораторам. Письмо владельцев кинотеатров есть в распоряжении редакции.

Также предприниматели предлагают областному правительству в течение полугода покупать билеты за счет бюджета для распространения их среди школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов и ветеранов.

«Чтобы покрыть убытки кинотеатров из-за вынужденного простоя, компаниям надо будет работать при благоприятном спросе на их услуги около 1,5 лет после их открытия. Сама процедура открытия после долгого простоя также является трудоемкой и дорогостоящей, и даже во время простоя приходится выплачивать зарплату, аренду и прочие платежи», — говорится в обращении кинотеатров.

В числе подписантов письма Алиханову «Эпицентр», «Киносфера», «17 мгновений» (Гвардейск), «Киноленд» (Калининград, Светлогорск) и «Люмен Фильм» (Черняховск, Гусев, Советск).

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