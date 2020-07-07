Число россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей в месяц выросло почти до 50%

Число россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей в месяц выросло почти до 50%
Виталий Невар / Новый Калининрад
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Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей в месяц выросла с 38,1% в феврале до 44,6% в июне. Об этом сообщает во вторник, 7 июля, РБК со ссылкой на опрос, проведенный научно-техническим центром «Перспектива» по заказу СК «Росгосстрах Жизнь».

Одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тыс. рублей — с 6,9% до 8,1%. Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России пандемии COVID-19, а каждый десятый — о полной потере заработка.

Доля россиян со среднемесячным доходом выше 15 тыс. рублей снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне, а доля респондентов с доходом выше 25 тыс. рублей уменьшилась с 36,2% до 27,1%, следует из результатов исследования.

Наибольшее число россиян, согласно опросу, живут на доход от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемического кризиса выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне. Доля респондентов со среднемесячным доходом от 15 тыс. до 25 тыс. рублей выросла с 25,6% в феврале до 28,2% в июне.

Доля россиян с доходом 25–35 тыс. рублей снизилась с 15,3% в феврале до 13% в июне, с доходом 35–50 тыс. рублей — с 11,5% до 8,5%, а с доходом 50–100 тыс. рублей уменьшилась вдвое — с 7,6% до 3,5%.

Половина (50,3%) респондентов в ходе июньского опроса сообщили, что уровень их дохода и дохода членов семьи с момента начала пандемии не изменился. В то же время 19,7% отмечают «значительное» сокращение среднемесячного дохода с марта. Еще 16,5% рассказали о снижении дохода одного или нескольких членов их семьи. Каждый десятый потерял заработок полностью.

Отмечается, что при этом более 60% россиян не имели никаких сбережений до резкого ухудшения ситуации в экономике.

В телефонном опросе участвовали 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проводилось в феврале (с 26 февраля по 3 марта), то есть до введения основных карантинных ограничений и режима самоизоляции, и в июне. За основной показатель принят названный респондентом средний доход за месяц без учета того, официальный он или нет. Погрешность результатов опроса－ 3,3%.

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