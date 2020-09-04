В России резко выросли траты граждан на дорогие смартфоны

В России резко выросли траты граждан на дорогие смартфоны
Виталий Невар / Новый Калининград
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С начала 2020 года россияне потратили на покупку дорогих смартфонов на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в количественном исчислении продажи выросли на 7%. Об этом в пятницу, 4 сентября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ритейлеров.

По данным издания, с января по август 2020 года, в этом ценовом сегменте было продано 1,4 миллиона смартфонов на 100 миллиардов рублей. Это рекорд в денежном выражении.

Аналитики прогнозируют, что до конца года доля продаж дорогих смартфонов вырастет еще больше за счет продаж новых моделей и снижения цен на флагманы прошлых лет, а также расширения модельного ряда устройств со складным экраном.

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