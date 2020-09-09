Рубль дорожает на фоне растущей нефти

Рубль дорожает на фоне растущей нефти
Виталий Невар / Новый Калининград
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Доллар и евро ускорили снижение на Московской бирже вечером 9 сентября. Как сообщает «Интерфакс», рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике мировых рынков и активно растущей в цене нефти.

Курс доллара США составил 75,42 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 86 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,07 руб./EUR1, подешевев на 74 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 81,15 копейки — до 81,56 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах благодаря внешнему позитиву. Ведущие мировые биржи уверенно поднимаются, так как инвесторы надеются на экономическое восстановление и новые монетарные стимулы. Это позволяет участникам внутреннего валютного рынка приступить к закрытию позиций и фиксации прибыли после сильного падения рубля в предыдущие дни. Цены на нефть вечером в среду также заметно усилили рост после того, как накануне оба эталонных контракта подешевели до минимума с середины июня.

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