Суд отклонил иск к калининградскому «Водоканалу» на 110 млн руб.

Арбитражный суд Калининградской области отказал в удовлетворении иска Росприроднадзора к калининградскому «Водоканалу» о взыскании 110 млн руб. платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год пени за период с марта 2017 по сентябрь 2020 года. Изначально Росприроднадзор требовал 310 млн руб., но потом снизил размер требований. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.



Как установил суд, «Водоканал» потратил в 2016 году 294 млн руб. на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду, и плата за негативное воздействие должна была быть зачтена на такую же сумму. То есть «Водоканал» не должен был платить.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В 2019 году Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск калининградского управления Росприроднадзора о взыскании 59 млн руб. долга по плате за негативное воздействие с калининградского «Водоканала» и 6,2 млн руб. пени.

Муниципальное предприятие своевременно не оплатило плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2017 год. Из почти 60 млн руб. платы за негативное воздействовать городское предприятие оплатило всего 45 тыс. руб. С ноября 2018 года Росприроднадзор безуспешно пытался добиться погашения задолженности в досудебном порядке.