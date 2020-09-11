Бизнес отметил пики продаж алкоголя в дни, когда продлевали самоизоляцию

Бизнес отметил пики продаж алкоголя в дни, когда продлевали самоизоляцию
Виталий Невар / Новый Калининград
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Во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса пики продаж алкоголя приходились на дни, когда режим продлевали. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил директор по маркетингу торговой сети «Спар» в Калининграде Павел Голубев.

«Карантин в модель потребления во всем мире внес корректировки. В конце марта, в начале апреля, когда были заявления президента, когда все поняли, что это действительно серьезно, а не где-то там в Китае, потребление выросло вообще в совокупности на все, особенно на продукты длительного хранения — макароны, гречку, крупы и так далее», — сказал Голубев.

На этом фоне выросли и продажи и алкоголя. «Но пиковые значения алкоголя были, когда продляли на длинные сроки меры изоляции. То есть люди понимали: так, прошло две недели карантина, говорят, что еще минимум две недели мы сидим дома и на работу не выходим. И вот здесь были значения достаточно высокие, можно назвать их пиковыми. Но на фоне 8 марта, 23 февраля, Нового года они все равно такие „полупиковые“», — сказал представитель торговой сети.

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