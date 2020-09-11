Алиханов: есть законопроект о разрешении беспошлинного вывоза мусора из области

Алиханов: есть законопроект о разрешении беспошлинного вывоза мусора из области
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Мусорная реформа и ее последствия

На данный момент вопрос проблема требований по уплаты таможенных пошлин с калининградского мусора, вывозимого с территории области, решена лишь на половину. Мусор может быть вывезен без таможенного обложения только если он переработан в другие товары и на данные товары получен сертификат происхождения Калининградской торгово-промышленной палаты. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в ходе отчета перед депутатами облдумы в четверг, 10 сентября.

«Сейчас половина вопроса уже решена. Если ты производишь товар из отходов, то тебе нужно получить специальный сертификат в КТПП и ты имеешь право вывозить, не уплачивая таможенных пошлин. Что касается вывоза самих отходов — не все отходы целесообразно перерабатывать, их просто не такое количество образуется на нашей территории, чтобы строить экономически оправданный завод по переработке стекла. Надо вывозить их в Россию, в других регионах есть такие заводы и мы можем вывести их на переработку туда», — сказал Алиханов.

По словам главы региона, на данный момент подготовлен законопроект, который позволит беспошлинно вывозить мусор с территории области. Алиханов считает, что он может быть принят до конца 2020 года.

Проблема с обложением пошлинами калининградского мусора возникла в 2018 году После вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter