Алиханов: есть законопроект о разрешении беспошлинного вывоза мусора из области

На данный момент вопрос проблема требований по уплаты таможенных пошлин с калининградского мусора, вывозимого с территории области, решена лишь на половину. Мусор может быть вывезен без таможенного обложения только если он переработан в другие товары и на данные товары получен сертификат происхождения Калининградской торгово-промышленной палаты. Об этом губернатор Антон Алиханов заявил в ходе отчета перед депутатами облдумы в четверг, 10 сентября.



«Сейчас половина вопроса уже решена. Если ты производишь товар из отходов, то тебе нужно получить специальный сертификат в КТПП и ты имеешь право вывозить, не уплачивая таможенных пошлин. Что касается вывоза самих отходов — не все отходы целесообразно перерабатывать, их просто не такое количество образуется на нашей территории, чтобы строить экономически оправданный завод по переработке стекла. Надо вывозить их в Россию, в других регионах есть такие заводы и мы можем вывести их на переработку туда», — сказал Алиханов.

По словам главы региона, на данный момент подготовлен законопроект, который позволит беспошлинно вывозить мусор с территории области. Алиханов считает, что он может быть принят до конца 2020 года.