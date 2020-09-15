На месте «Ресто-Престо» в здании горадминистрации открывают сетевое кафе

На месте «Ресто-Престо» в здании горадминистрации открывают сетевое кафе
Проект нового заведения / "Европейские кондитерские"
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Ресторанная группа Олега Пономарева и партнеров открывает на месте ресторана «Ресто-Престо» в здании городской администрации на Площади Победы, 1, заведение формата Konigsbacker cafe. Открытие запланировано на конец сентября, сейчас идут поставки оборудования. Об этом «Новому Калининграду» сообщил директор «Европейских кондитерских» Артур Ахмадияров.

«В меню заведения будут пицца, паста, воки, равиоли, популярная карта бара и при этом мы сохраним нашу самую сильную сторону: лучшую выпечку и хлеб. Мы отслеживаем мировые тренды, как развиваются пекарни в странах Европы. Например, в Германии есть такая сеть Back-Factory, у который очень интересный опыт развития: они были пекарней, потом добавили себе большое количество снеков для перекусов любых форматов, а после у них стали появляться новые форматы — Back-Factory Cafe. Они расширяют линию витрин, добавляют очень много снеков, сэндвичей и большое количество посадок, создают „третье место“ с атмосферой и хорошим меню. », — отметил Ахмадияров.

Заведение формата Konigsbacker cafe также ранее было открыто на месте бывшего «Круассан-Кафе» на пересечении Пролетарской и Черняховского.

Ресторанный проект «Ресто-Престо» в здании горадминистрации был закрыт в марте 2020 года.

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