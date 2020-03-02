В здании горадминистрации закрылось заведение «Ресто-Престо»

Ресторанный проект «Ресто-Престо» в здании горадминистрации закрыт. Об этом «Новому Калининграду» сообщил совладелец ресторанной группы, создававшей «Ресто-Престо», Олег Пономарев.



Как пояснила бренд-маркетолог ресторанной группы Наталья Волкова, было решено «сосредоточиться на более крупных наших проектах». «Сейчас активно будем заниматься „Круассан-кафе“, изменения будем там производить. Ребрендинг, дизайн менять, новые объекты открывать», — сказала Волкова.

Как отмечают в ресторанной группе, пока помещение в здании городской администрации не возвращалось арендодателю. Рассматривается возможность реализации иного проекта группы на этой площадке.

По данным официальной отчетности, компания «Рестопресто», зарегистрированная по адресу заведения, показала по итогам 2018 года чистый убыток 8,3 млн руб. при выручке 57,9 млн руб. В год открытия (2017 год) выручка составила 21,6 млн руб., чистый убыток — 19,8 млн руб.