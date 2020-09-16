В СК рассказали о самой крупной взятке в Калининграде в 2020 году

Самую крупную взятку в 2020 году пытались дать региональному министру экологии Олегу Ступину. Об этом в среду, 16 сентября, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал глава СУ СК по Калининградской области Дмитрий Бочаров.



«У нас сейчас серьёзное дело — дача взятки в сумме 15 млн рублей министру экологии Калининградской области. <...> По региону больше я вам прокомментировать не смогу. На данный момент — да. С точки зрения дачи взятки эта самая крупная», — сообщил он.

По словам Бочарова, Ступину пытались дать взятку за продление договора аренды лесного участка. Сам министр участвовал в оперативном эксперименте.

Всего в 2020 году возбуждено 67 дел по «коррупционным» статьям, сказал глава регионального СК, добавив, что из года в год статистика не меняется.

Представитель компании «Ролес» была задержана при попытке дать взятку министру Олегу Ступину в июне текущего года. Задержание произошло в то время, когда компания предъявила финансовые претензии к министерству — она потребовала в суде более 25 млн руб. в качестве возмещения неосновательного обогащения.