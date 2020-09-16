В СК рассказали о самой крупной взятке в Калининграде в 2020 году

В СК рассказали о самой крупной взятке в Калининграде в 2020 году
Алексей Милованов / Новый Калининград
Все новости по теме: Коррупция

Самую крупную взятку в 2020 году пытались дать региональному министру экологии Олегу Ступину. Об этом в среду, 16 сентября, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» рассказал глава СУ СК по Калининградской области Дмитрий Бочаров.

«У нас сейчас серьёзное дело — дача взятки в сумме 15 млн рублей министру экологии Калининградской области. <...> По региону больше я вам прокомментировать не смогу. На данный момент — да. С точки зрения дачи взятки эта самая крупная», — сообщил он.

По словам Бочарова, Ступину пытались дать взятку за продление договора аренды лесного участка. Сам министр участвовал в оперативном эксперименте.

Всего в 2020 году возбуждено 67 дел по «коррупционным» статьям, сказал глава регионального СК, добавив, что из года в год статистика не меняется.

Представитель компании «Ролес» была задержана при попытке дать взятку министру Олегу Ступину в июне текущего года. Задержание произошло в то время, когда компания предъявила финансовые претензии к министерству — она потребовала в суде более 25 млн руб. в качестве возмещения неосновательного обогащения.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter