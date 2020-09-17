Падение выпуска в калининградской промышленности остается значительным

Восстановление калининградской промышленности идет медленно. По итогам августа падение промпроизводства сократилось всего до 8% к аналогиному периоду 2019 года, а по итогам восьми месяцев составляет 11,4%. Такие данные приводит Калининградстат.



Напомним, что в июле падение выпуска калининградской промышленности составляло 10,6%.

Наиболее хорошо дела идут в коммунальной сфере (-1,9% по итогам августа к прошлому году), но нулевое падение по итогам января-августа. А обрабатывающая промышленность восстанавливается медленнее среднего — падение по итогам августа 8,3%, по итогам восьми месяцев — 11,5%.

Добыча полезных ископаемых восстанавливается быстрее «обработки». Падение к прошлому году по итогам августа фиксировалось на уровне 3,3%.