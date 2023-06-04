Объем производства на «Автоторе» в 2022 году снизился в три раза

Объем произведенной продукции в 2022 году снизился в три раза по сравнению с 2021 годом. Объем выручки также кратно сократился.Об этом сообщил в интервью «РБК. Калининград» председатель Совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов.



«Предприятие не работало в течение нескольких месяцев, но мы продолжали людям платить зарплату. Это было решение акционера, осознанное решение, и оно, в первую очередь было продиктовано задачей сохранить людей, с которыми работали не один год. Инвестиции в людей — это дорогого стоит. Мы 25 лет растили, воспитывали свой коллектив, и не готовы были так просто его потерять», — сказал Горбунов.

Как отмечает «РБК. Калининград», число выпускаемых моделей китайских марок BAIC, Kaiyi и SWM до конца 2023 года «Автотор» намерен увеличить более чем вдвое — с 6 до 14. В итоге в зависимости от ситуации на рынке с конвейера до конца года должно сойти от 70 тысяч до 100 тысяч машин.

При этом на пике производства, на пике, в допандемийном 2019 году, завод выпустил 212 тысяч машин.

В конце декабря стало известно, что «Автотор», на котором ранее выпускались модели BMW, Kia и Hyundai, заключил соглашения о совместном выпуске машин с тремя китайскими компаниями. Как заявлял ранее председатель совета директоров «Автотор Холдинга», предприятие готово будет предоставить мощности Kia и Hyundai, если они решат вернуться.