На строительство больницы в Багратионовске выделяют более 725 млн рублей

Строительство новых корпусов Багратионовской ЦРБ оценили в 725,6 млн рублей. Постановление о выделении денег опубликовано на портале правовых актов. Предполагаемая предельная стоимость объекта составляет 779,2 млн рублей, из которых 53,6 млн рублей заложено на разработку проектно-сметной документации.



Конкурс на проектирование больницы в апреле выиграла компания «Институт реставрации, экологии и градостроительного проектирования», снизившая цену до 42,2 млн рублей. ПСД должна быть готова к декабрю 2023 года, строительные работы запланированы на 2024-2025 годы.

В Багратионовске планируют построить здания взрослой и детской поликлиник, а также стационарного отделения. Новые корпуса будут расположены рядом с существующими на ул. Иркутско-Пинской дивизии. Планируемая площадь новых помещений — 21,5 тыс. кв.м, численность обслуживаемого населения — 26 тыс. человек, в их числе жители Багратионовск, Мамоново и Ладушкина.