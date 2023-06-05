На строительство больницы в Багратионовске выделяют более 725 млн рублей

Строительство новых корпусов Багратионовской ЦРБ оценили в 725,6 млн рублей. Постановление о выделении денег опубликовано на портале правовых актов. Предполагаемая предельная стоимость объекта составляет 779,2 млн рублей, из которых 53,6 млн рублей заложено на разработку проектно-сметной документации.
Конкурс на проектирование больницы в апреле выиграла компания «Институт реставрации, экологии и градостроительного проектирования», снизившая цену до 42,2 млн рублей. ПСД должна быть готова к декабрю 2023 года, строительные работы запланированы на 2024-2025 годы.
В Багратионовске планируют построить здания взрослой и детской поликлиник, а также стационарного отделения. Новые корпуса будут расположены рядом с существующими на ул. Иркутско-Пинской дивизии. Планируемая площадь новых помещений — 21,5 тыс. кв.м, численность обслуживаемого населения — 26 тыс. человек, в их числе жители Багратионовск, Мамоново и Ладушкина.В августе 2022 года региональный минздрав в комментариях под одним из постов регионального правительства «ВКонтакте» сообщал о планах строительства в 2024-25 годах новой больницы с поликлиникой в Багратионовске. Местные жители в своих комментариях указывали, что некоторые помещения Багратионовской ЦРБ выглядят как «после войны» и что если их посетит губернатор Антон Алиханов, «у него точно волосы дыбом встанут».