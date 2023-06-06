Динамика выпуска электрооборудования в Калининградской области за год снизилась на 72%

Индекс промышленного производства в Калининградской области упал на 15,5%. Речь о сравнении января-апреля этого года с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Калининградстат.



В январе-апреле 2023 года индекс промышленного производства в Калининградской области по отношению к январю-апрелю прошлого года составил 84,5%. В целом по Российской Федерации — 100,6%.Отдельно в апреле этот показатель по сравнению с апрелем 2022-го года составил 89,7%, по сравнению с мартом 2023 года — 99,9%.

Больше всего «просела» такая отрасль производства, как обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. По ней индекс производства по сравнению с апрелем 2022 года составил 74,2%, с мартом 2023 года — 82,9%. В январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 75,8%.

Что касается обрабатывающих производств, худшая ситуация — с выпуском электрического оборудования. Индекс производства по нему упал и в годовом, и в месячном выражении, составив в январе-апреле 75,4%. При этом динамика в апреле 2023 года по отношению к марту этого же года составила 30,9%; по отношению к апрелю 2022 года — 28,0%. Также в непростом положении оказалось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: в годовом выражении оно показало более глубокое падение, но в месячном — рост. В целом индекс промпроизводства по этому направлению в январе-апреле составил 6,9% в годовом выражении, а в апреле — 21,1% по отношению к апрелю 2022 года. Но в апреле 2023 года в сравнении с мартом этого же года случился рост в 4,3 раза.

Однако есть отрасли, которые продемонстрировали рост по всем показателям. В первую очередь это производство напитков, годовая динамика по которому в январе апреле составила 124,3% (апрель 2023 года к марту 2023 года — 105,8%; апрель 2023 года к апрелю 2022 года — 196,4%). Увеличился индекс промпроизводства также по выпуску химических веществ и химических продуктов (127,9% в январе-апреле в годовом выражении); резиновых и пластмассовых изделий (102,2%), компьютеров, электронных и оптических изделий (134,8%).