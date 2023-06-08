Алиханов: в июне «точно придут» два новых судна для грузоперевозок

Алиханов: в июне «точно придут» два новых судна для грузоперевозок
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Блокада Калининградской области

В июне ожидается выход двух новых судов на калининградскую морскую линию, сообщил губернатор Антон Алиханов. Видео опубликовано в его телеграм-канале. По словам губернатора, сейчас между Калининградской областью и Санкт-Петербургом и Усть-Лугой курсируют 20 судов — три парома, два танкера и 15 сухогрузов.

«Совместно с федеральными властями ведём работу по подготовке предложения о реконструкции наших причалов, расширению возможностей, и в этом месяце мы ждём дополнительно несколько судов, два точно придут. Это суда, которые купили наши калининградские компании благодаря кредитным средствам, выделенным в прошлом году Правительством РФ», — рассказал Алиханов.

Напомним, ещё один паром — «Балтийск» — находится в плановом ремонте с начала года. Сначала его собирались вернуть на линию в феврале, потом — в апреле. В начале мая в компании «Оборонлогистика» сообщили, что выход «Балтийска» на линию вновь откладывается.

Калининградские грузоперевозчики не раз жаловались на нехватку мест на паромах и большие очереди. При этом в министерстве транспорта РФ считают «нецелесообразным» вводить квотирование мест для местных перевозчиков. Из-за возникших проблем участники отрасли начали переходить в другие регионы РФ. Так, в начале июня владелец автотранспортной компании «РусТрансСервис», бывший депутат облдумы Леонид Степанюк заявил, что решил перевести бизнес по грузоперевозкам из Калининградской области в «большую» Россию.

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