Алиханов: в июне «точно придут» два новых судна для грузоперевозок

В июне ожидается выход двух новых судов на калининградскую морскую линию, сообщил губернатор Антон Алиханов. Видео опубликовано в его телеграм-канале. По словам губернатора, сейчас между Калининградской областью и Санкт-Петербургом и Усть-Лугой курсируют 20 судов — три парома, два танкера и 15 сухогрузов.



«Совместно с федеральными властями ведём работу по подготовке предложения о реконструкции наших причалов, расширению возможностей, и в этом месяце мы ждём дополнительно несколько судов, два точно придут. Это суда, которые купили наши калининградские компании благодаря кредитным средствам, выделенным в прошлом году Правительством РФ», — рассказал Алиханов.

Напомним, ещё один паром — «Балтийск» — находится в плановом ремонте с начала года. Сначала его собирались вернуть на линию в феврале, потом — в апреле. В начале мая в компании «Оборонлогистика» сообщили, что выход «Балтийска» на линию вновь откладывается.