В Минтрансе сочли «нецелесообразным» квотирование мест на паромы для перевозчиков региона

В министерстве транспорта РФ считают «нецелесообразным» вводить квотирование мест на паромы для калининградских автоперевозчиков. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение участников отрасли, опубликованном инициативной группой.



В Минтрансе указали, что помимо паромов на калининградских морских линиях на постоянной основе работают порядка 16 судов. «Вместе с тем наблюдается стремление грузоотправителей практически всю грузовую базу перевезти на паромах, в результате чего возникают проблемы со своевременной доставкой», - заявили в ведомстве.

В министерстве считают, что в сложившихся условиях паромное сообщение «необходимо использовать в приоритетном порядке для завоза критически важных для региона грузов». Дизельное топливо, щебень, цемент и «другие массовые грузы» целесообразно переориентировать на специализированный танкерный флот, балкеры, сухогрузы, «которые в настоящее время задействованы не в полной мере на калининградском направлении», говорится в ответе.

В Минтрансе также напомнили, что областные власти приняли меры по ограничению использования ботов при бронировании мест на паромы. Наряду с этим в ведомстве отметили, что поддерживают инициативу «о необходимости увеличения пропускной способности переправы за счет постановки на линию двух железнодорожных и одного грузопассажирского парома типа „Ro-Ro“».