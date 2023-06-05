В Минтрансе сочли «нецелесообразным» квотирование мест на паромы для перевозчиков региона

В Минтрансе сочли «нецелесообразным» квотирование мест на паромы для перевозчиков региона
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Блокада Калининградской области

В министерстве транспорта РФ считают «нецелесообразным» вводить квотирование мест на паромы для калининградских автоперевозчиков. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение участников отрасли, опубликованном инициативной группой.

В Минтрансе указали, что помимо паромов на калининградских морских линиях на постоянной основе работают порядка 16 судов. «Вместе с тем наблюдается стремление грузоотправителей практически всю грузовую базу перевезти на паромах, в результате чего возникают проблемы со своевременной доставкой», - заявили в ведомстве.

В министерстве считают, что в сложившихся условиях паромное сообщение «необходимо использовать в приоритетном порядке для завоза критически важных для региона грузов». Дизельное топливо, щебень, цемент и «другие массовые грузы» целесообразно переориентировать на специализированный танкерный флот, балкеры, сухогрузы, «которые в настоящее время задействованы не в полной мере на калининградском направлении», говорится в ответе.

В Минтрансе также напомнили, что областные власти приняли меры по ограничению использования ботов при бронировании мест на паромы. Наряду с этим в ведомстве отметили, что поддерживают инициативу «о необходимости увеличения пропускной способности переправы за счет постановки на линию двух железнодорожных и одного грузопассажирского парома типа „Ro-Ro“».

Ранее Минфин РФ не поддержал льготную «растаможку» областных грузовых машин, о которой просили калининградские перевозчики для выполнения рейсов по основной территории страны без заезда в регион. В ведомстве заявили, что предложение перевозчиков не соответствует Таможенному кодексу Евразийского экономического союза и не поддерживается Минфином. Из-за проблем, возникших у автотранспортной отрасли региона, участники отрасли начали переходить в другие регионы РФ. Так, в начале июня владелец автотранспортной компании «РусТрансСервис», бывший депутат облдумы Леонид Степанюк заявил, что решил перевести бизнес по грузоперевозкам из Калининградской области в «большую» Россию.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter