Проект завода «Росатома» на месте недостроенной БАЭС прошел госэкспертизу

Проект завода «Росатома» на месте недостроенной БАЭС прошел госэкспертизу
Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
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Проект «гигафабрики», которую планирует открыть на территории недостроенной Балтийской АЭС структура «Росатома», получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована на сайте Единого реестра заключений.

Под Неманом запланировано строительство завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем. Мощность предприятия составит 4ГВт/ч в год. Застройщиком объекта выступает ООО «Рэнера-Энергтек», техническим заказчиком — холдинговая компания «Новолекс». Проектную документацию разрабатывала «Архитектурно-Инженерная Компания ДПМ».

Как сообщал «Коммерсант» в начале 2023 года, строительство гигафабрики может обойтись в 51 млрд рублей, из которых 19 млрд — средства госкорпорации, а 27 млрд — кредиты. Кроме того, бюджет области выделит субсидию в 5 млрд рублей. Ранее завод оценивался в 26,35 млрд рублей. Предполагалось, что у проекта будет некий «второй акционер», но сейчас о партнерах речи уже не идет.

«Росатом» планирует производить на заводе батареи для легковых и коммерческих автомобилей, а также городского электротранспорта. Первую линию предполагается запустить осенью 2025 года. Сообщалось, что мощность гигафабрики на первом этапе должна составить 4 ГВт/ч в год (примерно 50 тысяч электромобилей) с возможностью расширения до 14 ГВт/ч. В октябре 2022 года региональные власти сообщили о начале работ по возведению завода.

Как указано на сайте компании «Рэнера», на площадке выполнены все подготовительные работы для начала активной фазы строительства, «которая начнется летом 2023 года». «Российское производство литий-ионных аккумуляторов полностью соответствует требованиям нормативных документов в части экологической безопасности. Гигафабрика в Калининградской области будет оснащена современными системами управления и мониторинга работы в части экологических параметров», — приводит пресс-служба слова гендиректора ООО «Рэнера» Александра Камашева.

У госкорпорации есть соглашение с автопроизводителем «Автотор». По данным «Коммерсанта», «Росатом» рассчитывает за 2023–2025 годы продать внутри страны батареи емкостью в 690 МВт/ч, а в 2030 году — уже 3,75 ГВт/ч.

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