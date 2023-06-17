Алиханов: завод «Росатома» под Неманом поможет нарастить уровень локализации «Автотора»

Губернатор Антон Алиханов считает, что «гигафабрика», которую планирует открыть на территории недостроенной Балтийской АЭС структура «Росатома», поможет «существенно нарастить» уровень локализации «Автотора». Глава региона высказал мнение о проекте на сессии «Роль атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета и технологии будущего», организованной на ПМЭФ, сообщает пресс-служба областного правительства.



«Благодаря проекту „Росатома“ по производству литий-ионных батарей мы выводим на новый уровень локализацию завода „Автотор“, который, надеюсь, будет вместе с госкорпорацией реализовывать и электродвигатель. Уровень локализации может выйти сразу за 50 процентов, если говорить про стоимость автомобиля», — отметил губернатор. По его словам, завод закроет почти 20% потребности рынка электродвижения и 16% рынка стационарных систем хранения электроэнергии.

В середине июня стало известно, что проект «гигафабрики» под Неманом получил положительное заключение госэкспертизы. На территории недостроенной Балтийской АЭС запланировано строительство завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем. Мощность предприятия составит 4ГВт/ч в год. Застройщиком объекта выступает ООО «Рэнера-Энергтек», техническим заказчиком — холдинговая компания «Новолекс».