Алиханов: завод «Росатома» под Неманом поможет нарастить уровень локализации «Автотора»

Алиханов: завод «Росатома» под Неманом поможет нарастить уровень локализации «Автотора»
Антон Алиханов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Антон Алиханов считает, что «гигафабрика», которую планирует открыть на территории недостроенной Балтийской АЭС структура «Росатома», поможет «существенно нарастить» уровень локализации «Автотора». Глава региона высказал мнение о проекте на сессии «Роль атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета и технологии будущего», организованной на ПМЭФ, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Благодаря проекту „Росатома“ по производству литий-ионных батарей мы выводим на новый уровень локализацию завода „Автотор“, который, надеюсь, будет вместе с госкорпорацией реализовывать и электродвигатель. Уровень локализации может выйти сразу за 50 процентов, если говорить про стоимость автомобиля», — отметил губернатор. По его словам, завод закроет почти 20% потребности рынка электродвижения и 16% рынка стационарных систем хранения электроэнергии.

В середине июня стало известно, что проект «гигафабрики» под Неманом получил положительное заключение госэкспертизы. На территории недостроенной Балтийской АЭС запланировано строительство завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем. Мощность предприятия составит 4ГВт/ч в год. Застройщиком объекта выступает ООО «Рэнера-Энергтек», техническим заказчиком — холдинговая компания «Новолекс».

Как сообщал «Коммерсант» в начале 2023 года, строительство гигафабрики может обойтись в 51 млрд рублей, из которых 19 млрд — средства госкорпорации, а 27 млрд — кредиты. Кроме того, бюджет области выделит субсидию в 5 млрд рублей. Ранее завод оценивался в 26,35 млрд рублей. Предполагалось, что у проекта будет некий «второй акционер», но сейчас о партнерах речи уже не идет. По данным «Коммерсанта», «Росатом» рассчитывает за 2023–2025 годы продать внутри страны батареи емкостью в 690 МВт/ч, а в 2030 году — уже 3,75 ГВт/ч.


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