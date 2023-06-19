В Калининградской области доля ипотечных кредитов за год выросла на 11,1%

В Калининградской области доля ипотеки в общем объеме выданных кредитов за год выросла на 11,1%. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.



Совокупный ипотечный портфель банков в Калининградской области на 1 мая 2023 года достиг 91,2 млрд рублей, что на 13,3% больше, чем годом ранее. За четыре месяца этого года кредитные организации выдали жителям области 3030 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму свыше 10,3 млрд рублей.

«Ипотечное кредитование является одним из важнейших сегментов кредитования в регионе. В апреле 2023 года на ипотеку пришлось 24,3% общего объема выданных населению кредитов, тогда как год назад — 13,2%. При этом в розничном кредитном портфеле доля ипотеки на 1 мая составляла 48,6%», — цитирует ведомство слова управляющего калининградским отделением Банка России Евгения Малого.

В Центробанке уточняют, что средний размер ипотечного кредита в регионе в апреле 2023 года составил 3,4 млн рублей, а средневзвешенная процентная ставка сложилась на уровне 8,42% годовых и была одной из наиболее низких среди регионов Северо-Западного федерального округа.