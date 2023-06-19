Центробанк: увеличение турпотока разгоняет инфляцию в Калининградской области

Годовая инфляция в Калининградской области в мае 2023 года увеличилась до 2,58% после 2,30% в апреле. Об этом сообщает Центробанк России на своем сайте.



Отмечается, что в годовом выражении темп прироста цен в регионе в мае сложился ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (2,66%), но выше, чем по России в целом (2,51%). «Ускорение годового роста цен в регионе во многом объясняется постепенным восстановлением потребительской активности и произошедшим с начала года ослаблением рубля. Региональным фактором ускорения инфляции стало увеличение туристического потока», — отмечает Банк России.

При этом, по его данным, цены на продовольственные товары снизились. В мае цены на них уменьшились на 1,73% в годовом выражении после снижения на 0,76% в апреле. «Более теплая, чем обычно, погода в мае этого года способствовала сокращению издержек на отопление местных тепличных хозяйств. Кроме того, увеличились поставки овощей из других регионов на фоне стабильного роста объемов их производства с начала года в стране. В результате уменьшился годовой темп прироста цен на огурцы и подешевели помидоры. Сохранялось действие эффекта рекордного урожая зерновых: удешевление кормов продолжало сдерживать издержки животноводов. Это, в свою очередь, сокращало издержки предприятий мясопереработки на сырье. В результате в регионе ускорилось снижение цен на мясные полуфабрикаты и мясо птицы в годовом выражении, уменьшился годовой темп прироста цен на говядину», — добавил регулятор. На фоне расширения предложения и удешевления муки замедлился рост издержек производителей кондитерских изделий. К тому же увеличилось производство сладостей в целом по стране. Это привело к снижению цен на них в годовом выражении.

При этом цены на непродовольственные товары продолжили рост, увеличившись увеличился в годовом выражении до 3,90% после 2,65% в предыдущем месяце. Основной вклад внесла динамика цен на легковые автомобили, особенно подержанных. Также подорожали лекарства.

Также стал более интенсивным годовой темп прироста цен в сфере услуг. В мае он составил 10,21% после 8,97% месяцем ранее. Основной вклад внесло ускорение роста стоимости туристических услуг в годовом выражении из-за возросшего спроса. Увеличение по сравнению с прошлым годом туристического потока в регион обусловило рост спроса на проживание в гостиницах. В результате ускорился годовой рост цен на данные услуги. Такая динамика отчасти объясняется и эффектом низкой сравнительной базы прошлого года. Тогда на фоне изменения внешних условий и роста общей неопределенности отмечалось заметное сокращение числа туристов, посещающих регион, что привело к снижению спроса на проживание в гостиницах и удешевлению стоимости данных услуг. Повысился спрос на услуги внутреннего туризма у жителей региона. Это способствовало ускорению темпов роста цен на поездки на Черноморское побережье России. Также возрос спрос и на зарубежные поездки, что вместе с произошедшим ранее ослаблением рубля привело, в частности, к ускоренному удорожанию путевок в Турцию. Цены на услуги зарубежного туризма отличаются повышенной волатильностью в силу их ограниченного предложения", — пояснили в Банке России.