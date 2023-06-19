Центробанк хочет заметно повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Центробанк хочет заметно повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Центробанк предлагает в разы повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для грузовых автомобилей из недружественных стран. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст разработанного регулятором документа.

«Предусматривается тарифные изменения для владельцев транспортных средств из недружественных иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию», — отмечается в документе, согласно которому коэффициент территорий для владельцев транспортных средств из недружественных иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию, будет увеличен почти в семь раз — с 1,7 до 12,5.

В Российском союзе автостраховщиков считают, что данная инициатива поможет уравнять финансовые условия для грузовиков из недружественных стран, въезжающих в Россию, и российских транспортных средств, въезжающих на территорию недружественных стран.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter