Центробанк хочет заметно повысить тариф ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Центробанк предлагает в разы повысить коэффициенты тарифов по ОСАГО для грузовых автомобилей из недружественных стран. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст разработанного регулятором документа.

«Предусматривается тарифные изменения для владельцев транспортных средств из недружественных иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию», — отмечается в документе, согласно которому коэффициент территорий для владельцев транспортных средств из недружественных иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию, будет увеличен почти в семь раз — с 1,7 до 12,5.

В Российском союзе автостраховщиков считают, что данная инициатива поможет уравнять финансовые условия для грузовиков из недружественных стран, въезжающих в Россию, и российских транспортных средств, въезжающих на территорию недружественных стран.